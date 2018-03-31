Восстановлено электроснабжение в районах Дагестана

Восстановлено электроснабжение в районах ДагестанаЭлектроснабжение в Тляратинском, Бежтинском, Цунтинском и Шамильском районах Дагестана восстановлено к 14.30 по мск времени. Ремонтные мероприятия проводили бригады управляемого МРСК Северного Кавказа общества «Дагестанская сетевая компания».

В устранении аварии были задействованы две единицы спецтехники. Причина отключения — резкое ухудшение погодных условий. В настоящее время порывы ветра в горной зоне Дагестана достигают 20 м/с.

Напомним, что утром 29 марта были обесточены из-за плохих погодных условий Тляратинский, Цунтийский районы и Бежтинский участок, а также частично — Шамильский район Дагестана. Общая отключенная мощность составляла 16 МВт.