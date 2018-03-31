На выходных в Орловской области потеплеет до +7 градусов

По информации Росгидромета, в эти выходные на Европейской территории России погода начнет меняться.

Активный циклон с запада оттеснит малооблачный антициклон, который удерживал всю неделю прохладную погоду, на юго-восток. В среднюю полосу устремится влажная, но более теплая воздушная масса.

Орловской области в последний день марта будет облачно с прояснениями. Ночью наблюдались умеренные, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Днем также ожидаются небольшие осадки в небольшие в виде дождя с мокрым снегом.

Местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица и местами туман. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составила -4.. +1°С. Днем столбики термометров покажут +2.. +7°С.

Март в средней полосе России подтвердил свое реноме настоящего зимнего месяца. Средняя температура, по предварительным оценкам, ниже нормы на 3°. В конце месяца ночная температура понижалась местами до -17°, сообщают синоптики Росгидромета

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