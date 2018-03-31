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Идите на улицу: уровень грязи в воздухе сократился до безопасного
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Идите на улицу: уровень грязи в воздухе сократился до безопасного 

ngs.ru 22 минуты назад
Фото: ngs.ru
Сегодня утром, 31 марта экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в воздухе Новосибирска вредных частиц.
Общий уровень загрязнений в городе составляет 1 из 10 баллов, сообщает сервис CityAir
«При таком содержании частиц воздух полностью безопасен. Можно смело проводить на улице сколько угодно времени», — отмечают специалисты сервиса.
Тем не менее, в центре города уровень загрязнений несколько выше — 2 из 10 баллов.
«31 марта — 2 апреля метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный», — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
Таким образом, воздух за последние несколько дней в городе стал чище — в четверг, 29 марта, например, уровень загрязнений был равен 4 баллам из 10.
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