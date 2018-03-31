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В Оренбуржье дети едва не утонули в глубокой луже
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В Оренбуржье дети едва не утонули в глубокой луже 

ProOren 3 часа назад
Фото: ProOren
Накануне, 30 марта, спасатели Новотроицка выезжали на место происшествия, где едва не пострадали дети.
Четверо мальчиков 8-10 лет находились посередине большой лужи, покрытой льдом. Поскольку температура в последние дни держится в районе нулевой отметки, была реальная опасность слома ледяной корки. Отметим, что по информации сотрудников МЧС, глубина лужи местами достигает 70 см.
Увидев прибывших спасателей, один из мальчиков самостоятельно добрался до безопасной твердой поверхности. При помощи лестницы-палки бойцы ПСЧ-24 соорудили «мостик», по которому оставшиеся ребята смогли перебраться в безопасное место.
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