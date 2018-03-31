В Оренбуржье дети едва не утонули в глубокой луже

Накануне, 30 марта, спасатели Новотроицка выезжали на место происшествия, где едва не пострадали дети. Четверо мальчиков 8-10 лет находились посередине большой лужи, покрытой льдом. Поскольку температура в последние дни держится в районе нулевой отметки, была реальная опасность слома ледяной корки. Отметим, что по информации сотрудников МЧС , глубина лужи местами достигает 70 см. Увидев прибывших спасателей, один из мальчиков самостоятельно добрался до безопасной твердой поверхности. При помощи лестницы-палки бойцы ПСЧ-24 соорудили «мостик», по которому оставшиеся ребята смогли перебраться в безопасное место.