Утро среды во Владивостоке началось с двух ДТП на Народном проспекте 

Согласно сервису «Яндекс. Карты», загруженность дорог во Владивостоке в среду, 4 апреля, составляет пять баллов, сообщает PRIMPRESS.
Заторы наблюдались по проспекту 100 лет Владивостоку, по улице Русской, частично по улицам Кирова, Магнитогорской и Бородинской, частично по улицам Постышева, Фирсова, частично по улицам Вострецова и Анны Щетининой, частично по улицам Стрелочной, Деревенской и Снеговой, по улице Выселковой в сторону Рудневского моста, в районе улицы Луговой от транспортного путепровода в районе площади Баляева и до Рудневского моста, частично по улицам Шилкинской, Невельского и Карской, частично по улицам Воропаева, Стрелковой и Фадеева, частично по улицам Черемуховой и Надибаидзе, по улице Калинина через Золотой мост в сторону улицы Луцкого, частично по улице Гоголя далее до транспортного кольца на верхней станции фуникулера и в сторону улицы Суханова, частично по Военному шоссе, Народному проспекту и проспекту «Красного знамени, частично в районе Некрасовского и Гоголевского путепроводов, частично по улице Некрасовской, на транспортном кольце в районе Партизанского проспекта, от площади Луговой по улице Светланской в сторону центра, частично по улице Пушкинской, частично по Партизанскому проспекту, по Океанскому проспекту и по улице Октябрьской, частично по улице Тигровой, по улице Нижнепортовой через Верхнепортовую и до Казанского моста, частично по улице Пестеля.
Два ДТП произошли в районе Народного проспекта согласно онлайн-картам.