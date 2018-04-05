Утро четверга во Владивостоке началось с пробок в районе Второй Речки и в центре города

Загруженность дорог во Владивостоке утром в четверг, 5 апреля, составляет шесть баллов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Карты». Заторы наблюдаются по проспекту 100 лет Владивостоку, по улице Русской, частично по улицам Магнитогорской и Волжской, частично по улицам Постышева, Фирсова и Бородинской, частично по улицам Днепровской и Анны Щетининой , частично по улицам Деревенской и Снеговой, по улице Выселковой в сторону Рудневского моста, в районе улицы Луговой от транспортного путепровода в районе площади Баляева и до Рудневского моста, частично по улице Невельского, частично по улицам Воропаева и Стрелковой, частично по улицам Борисенко и Сафонова и Фадеева, от транспортного кольца в районе улицы Окатовой, частично по улице Березовой, по улице Калинина через Золотой мост в сторону улиц Луцкого и Всеволода Сибирцева, в районе транспортного кольца на верхней станции фуникулера и в сторону улицы Суханова, частично по Народному проспекту и проспекту «Красного знамени, частично в районе Некрасовского путепровода, частично по улице Некрасовской, от Гоголевского путепровода в сторону транспортного кольца в районе Партизанского проспекта, по улице Светланской в сторону центра, частично по улице Пушкинской, частично по Партизанскому проспекту, по Океанскому проспекту и по улице Октябрьской, частично по улице 1-я Морская, частично по улицам Уборевича и Алеутской, по улице Нижнепортовой через Верхнепортовую и до Казанского моста, частично по улице Пестеля. ДТП зафиксированы пользователями онлан-карт на Некрасовском путепроводе и в районе проспекта 100 лет Владивостоку.