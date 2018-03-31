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Самая большая пробка на прошедшей неделе во Владивостоке образовалась в четверг
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Самая большая пробка на прошедшей неделе во Владивостоке образовалась в четверг 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Компания «Яндекс» изучила ситуацию, которая складывалась на дорогах Владивостока с 26 по 30 марта, сообщает PRIMPRESS.
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