Пасмурная погода стала причиной утренних пробок в понедельник во Владивостоке 

Согласно сервису «Яндекс. Карты», загруженность дорог во Владивостоке в понедельник, 2 апреля, составляет шесть баллов, сообщает PRIMPRESS.
Заторы наблюдались по проспекту 100 лет Владивостоку, по улице Русской, частично по улицам Бородинской и Магнитогорской, частично по улицам Постышева, Фирсова, Колесника и Анны Щетининой, частично по улицам Деревенской и Снеговой, по улице Выселковой в сторону Рудневского моста, в районе улицы Луговой от транспортного путепровода в районе площади Баляева и до Рудневского моста, частично по улицам Нейбута и Адмирала Юмашева, частично по улице Карской, частично по улицам Воропаева, Стрелковой и Фадеева, частично по улицам Борисенко и Сафонова, частично по улицам Героев Хасана, Черемуховой и Добровольского, частично по улице Коммунаров, по улице Калинина через Золотой мост в сторону улицы Луцкого, в районе транспортного кольца на верхней станции фуникулера в сторону улицы Суханова, частично по улице Шилкинской, от транспортного кольца в районе Третьей Рабочей по Народному проспекту до транспортного кольца в районе Первой Речки и по проспекту «Красного знамени» до Гоголевского путепровода и далее до транспортного кольца в районе Партизанского проспекта, по улице Светланской в сторону центра, частично по улицам Гоголя и Пушкинской, частично по улице Хабаровской, частично по Партизанскому проспекту, по Океанскому проспекту и по улице Октябрьской, частично по улицам Прапорщика Комарова и Пологой, по улице Нижнепортовой через Верхнепортовую и до Казанского моста, частично по улице Пестеля.
ДТП произошли в районе улицы Адмирала Юмашева, улицы Луговой и в районе улицы Героев Тихоокеанцев.