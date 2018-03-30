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На Брянск обрушился сильный снегопад
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На Брянск обрушился сильный снегопад 

Мир24 1 час назад
Как сообщает ТАСС, за час снежный покров вырос почти на четыре сантиметра.
Это осложнило в городе дорожную обстановку, возникли заторы и многочисленные аварии.
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