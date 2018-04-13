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На двух участках дорог на востоке Москвы ограничили движение до 29 ноября
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На двух участках дорог на востоке Москвы ограничили движение до 29 ноября 

РИАМО 1 час назад
На востоке Москвы ограничили движение по двум улицам в связи с реконструкцией инженерных сетей до 29 ноября, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.
«Ограничения коснутся участка с Ветлужской улицы до дома 5 по Оранжерейной улице. Участок перекрыли с 13 апреля до 29 ноября. Второй участок — Оранжерейная улица от Великолужской до Большой Косинской улицы. Периоды ограничения: с 10 мая по 20 июня, а также с 28 октября по 29 ноября», — говорится в сообщении.
На первом участке дороги дорожные службы будут занимать полосу движения частями поэтапно. А во втором — одну полосу будут занимать поэтапно, но с организацией приоритетного проезда.
В материале говорится, что оба участка закроют в круглосуточном режиме.
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