На двух участках дорог на востоке Москвы ограничили движение до 29 ноября

На востоке Москвы ограничили движение по двум улицам в связи с реконструкцией инженерных сетей до 29 ноября, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Ограничения коснутся участка с Ветлужской улицы до дома 5 по Оранжерейной улице. Участок перекрыли с 13 апреля до 29 ноября. Второй участок — Оранжерейная улица от Великолужской до Большой Косинской улицы. Периоды ограничения: с 10 мая по 20 июня, а также с 28 октября по 29 ноября», — говорится в сообщении.

На первом участке дороги дорожные службы будут занимать полосу движения частями поэтапно. А во втором — одну полосу будут занимать поэтапно, но с организацией приоритетного проезда.

В материале говорится, что оба участка закроют в круглосуточном режиме.