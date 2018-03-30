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Подъем воды в Волге в 2018 году ожидается в пределах нормы
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Подъем воды в Волге в 2018 году ожидается в пределах нормы 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Обь этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на начальника управления ГОЧС Сергея Гашкова.
Сегодня, 30 марта, Гашков провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, главным вопросом которого стала готовность к половодью.
«Несмотря на то, что по прогнозам максимальные значения подъема воды в этом году в Волге ожидаются в пределах нормы, а это порядка 68,50 — 70,50 метров согласно Балтийской системе, задача номер один для всех служб — не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций ни на магистральных дорогах, ни на внутриквартальных территориях, ни тем более в частном секторе, который, как правило, ежегодно оказывается в зоне риска», — отметил Гашков.
По его словам, в период паводка все задействованные службы будут работать в усиленном режиме. На особом контроле останутся склоны в верхней части города, подверженные оползням, а также территории Канавинского, Сормовского, Автозаводского и Ленинского районов.
Напомним, ранее нижегородские синоптики также заверили, что период половодья в регионе пройдет спокойно.
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