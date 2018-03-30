Почему в Ростове внезапно выпал оранжевый снег?

Действительно, 23 марта в Ростовской области выпали дождь и снег подозрительного красноватого оттенка.

В соцсетях почти тут же начали распространяться панические слухи об аварии на химическом заводе.

Однако вскоре выяснилось, что странное облако накрыло не только Ростовскую область.

Сочи и Подозрительный дождь шёл в Краснодаре Луганске . Позже стало известно, что и другие страны затронуты этим же странным явлением, которое, как оказалось, было природным по происхождению.

Как рассказали ростовские синоптики, оранжевый дождь был вызван пылью и песком из пустыни Сахары.

Облачный фронт пришёл со стороны Средиземного моря, острова Крит и Северной Африки, где зафиксированы песчаные бури. Частицы пыли конденсировались в атмосфере, и прошёл окрашенный дождь, который совершенно не опасен для людей.