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Почему в Ростове внезапно выпал оранжевый снег?
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Почему в Ростове внезапно выпал оранжевый снег? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Действительно, 23 марта в Ростовской области выпали дождь и снег подозрительного красноватого оттенка.
В соцсетях почти тут же начали распространяться панические слухи об аварии на химическом заводе.
Однако вскоре выяснилось, что странное облако накрыло не только Ростовскую область.
Подозрительный дождь шёл в Краснодаре, Сочи и Луганске. Позже стало известно, что и другие страны затронуты этим же странным явлением, которое, как оказалось, было природным по происхождению.
Как рассказали ростовские синоптики, оранжевый дождь был вызван пылью и песком из пустыни Сахары.
Облачный фронт пришёл со стороны Средиземного моря, острова Крит и Северной Африки, где зафиксированы песчаные бури. Частицы пыли конденсировались в атмосфере, и прошёл окрашенный дождь, который совершенно не опасен для людей.
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