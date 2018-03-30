Пик паводка на Ставрополье ожидают в конце весны

Пиковый период паводка в Ставропольском крае ожидается в период с мая по начало июня. Хотя в марте уровни воды в реках региона уже повышались, неблагоприятных отметок они не достигли.

«Пиковый момент прогнозируется у нас на май — начало июня. В эти месяцы начинается таяние снега [в горах], мы получаем наибольшую приточность от наших соседей, Кабардино-Балкарии Карачаево-Черкесии . Если к этому добавляются осадки на территории края, начинается резкий подъем уровня воды в реках», — сообщил журналистам глава Минприроды региона Андрей Хлопянов

По данным министерства, подъем уровня воды в реках, отмечавшийся в марте, был вызван таянием снега на Ставрополье, а также обильными осадками, количество которых местами в пять раз превысило месячную норму. В ближайшие дни также не исключено повышение уровней воды, сообщает ТАСС

Как уточнил Хлопянов, по данным на утро 30 марта, уровни воды в реках понизились. В том числе это касается реки Калаус в районе Светлограда , находящейся на особом контроле в связи с риском подтоплений. «В результате выпадения последних осадков, естественно, будут скачки, но они отслеживаются», — добавил министр.

По его словам, на телефоны горячих линий различных министерств поступают звонки от жителей с просьбой пояснить ситуацию. «Мониторинг шел и до этого, но мы поняли, что нужно проводить информирование населения, создана мобильная группа, объезжаем наиболее проблемные участки, объясняем ситуацию и отвечаем на все вопросы», — добавил он.

В мае 2017 года подъем уровня воды в реках Ставрополья, вызванный рекордным количеством осадков, привел к сильному паводку. В результате в девяти муниципалитетах края было подтоплено более 1,7 тысячи домов, более 2,3 тысячи человек пришлось отселить в целях безопасности.