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Пик паводка на Ставрополье ожидают в конце весны
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Пик паводка на Ставрополье ожидают в конце весны 

«Это Кавказ» 28 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Пиковый период паводка в Ставропольском крае ожидается в период с мая по начало июня. Хотя в марте уровни воды в реках региона уже повышались, неблагоприятных отметок они не достигли.
«Пиковый момент прогнозируется у нас на май — начало июня. В эти месяцы начинается таяние снега [в горах], мы получаем наибольшую приточность от наших соседей, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Если к этому добавляются осадки на территории края, начинается резкий подъем уровня воды в реках», — сообщил журналистам глава Минприроды региона Андрей Хлопянов.
По данным министерства, подъем уровня воды в реках, отмечавшийся в марте, был вызван таянием снега на Ставрополье, а также обильными осадками, количество которых местами в пять раз превысило месячную норму. В ближайшие дни также не исключено повышение уровней воды, сообщает ТАСС.
Как уточнил Хлопянов, по данным на утро 30 марта, уровни воды в реках понизились. В том числе это касается реки Калаус в районе Светлограда, находящейся на особом контроле в связи с риском подтоплений. «В результате выпадения последних осадков, естественно, будут скачки, но они отслеживаются», — добавил министр.
По его словам, на телефоны горячих линий различных министерств поступают звонки от жителей с просьбой пояснить ситуацию. «Мониторинг шел и до этого, но мы поняли, что нужно проводить информирование населения, создана мобильная группа, объезжаем наиболее проблемные участки, объясняем ситуацию и отвечаем на все вопросы», — добавил он.
В мае 2017 года подъем уровня воды в реках Ставрополья, вызванный рекордным количеством осадков, привел к сильному паводку. В результате в девяти муниципалитетах края было подтоплено более 1,7 тысячи домов, более 2,3 тысячи человек пришлось отселить в целях безопасности.
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