В апреле любители загара могут не переживать

Астрономы прогнозируют в апреле всего одну магнитную бурю, она произойдет12 апреля. Такой прогноз следует из математического анализа магнитного поля солнца и структуры солнечного ветра. Об этом сообщают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

«С вероятностью 70 процентов событие будет иметь минимальную силу (первый уровень по пятибалльной шкале) и с вероятностью 10 процентов — второй уровень. Оставшиеся 20 процентов приходятся на возможность наблюдения в этот день более слабых магнитных возмущений», — говорится в сообщении.

Наиболее спокойной геомагнитная обстановка будет в первой декаде месяца, с 1 по 10 апреля. В этот период вероятность даже слабых геомагнитных возмущений оценивается ниже 10%. Наиболее возмущенным прогнозируют период с 11 по 15 апреля, когда Земля будет находиться под воздействием плотного потока солнечного ветра. Во второй половине месяца после 15 апреля возможны лишь отдельные краткосрочные возмущения незначительного характера (предварительно 19, 21, 25 и 26 апреля).

В общем, ожидающийся геомагнитный фон апреля характеризуется как очень низкий. С точки зрения солнечной активности вероятность крупных вспышек и выбросов плазмы составляет менее одного процента. Уровень ультрафиолетового излучения Солнца в диапазоне прозрачности атмосферы Земли ожидается вблизи минимального уровня. Как сообщает «Тюменская линия», в тех местах, где начался пляжный сезон, любители загара могут не переживать по этому поводу в течение всего месяца.