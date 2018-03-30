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В ЦГМС рассказали, когда ожидают вскрытие реки Вятки в регионе
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В ЦГМС рассказали, когда ожидают вскрытие реки Вятки в регионе 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Уровень воды в Вятке во время половодья будет в пределах нормы, либо на 0,5-1 метр выше. Об этом сообщила врио начальника Кировского ЦГМС Валентина Задворных.
«Превышение уровня воды в Вятке возможно при дружном развитии процессов и при обильных дождях, — пояснила Задворных. — В целом мы ожидаем нормальное половодье без серьёзных подтоплений, как в 2017 году».
По словам Валентины Павловны, вскрытие реки Вятки ожидается в третьей декаде апреля, что на 4-5 дней позже средних сроков.
Фото — klyavas.lt
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