В ЦГМС рассказали, когда ожидают вскрытие реки Вятки в регионе

Уровень воды в Вятке во время половодья будет в пределах нормы, либо на 0,5-1 метр выше. Об этом сообщила врио начальника Кировского ЦГМС Валентина Задворных.

«Превышение уровня воды в Вятке возможно при дружном развитии процессов и при обильных дождях, — пояснила Задворных. — В целом мы ожидаем нормальное половодье без серьёзных подтоплений, как в 2017 году».

По словам Валентины Павловны, вскрытие реки Вятки ожидается в третьей декаде апреля, что на 4-5 дней позже средних сроков.

Фото — klyavas.lt