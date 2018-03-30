Пиковый период паводка на Ставрополье прогнозируют на конец весны

СТАВРОПОЛЬ , 30 марта. / ТАСС /. Специалисты прогнозируют пиковый период паводка в Ставропольском крае на май и начало июня. Об этом журналистам сообщил в пятницу министр природных ресурсов региона Андрей Хлопянов . В марте уровни воды в реках края уже повышались, но не достигли неблагоприятных отметок.

"Пиковый момент прогнозируется у нас на май — начало июня. В эти месяцы начинается таяние снега [в горах], мы получаем наибольшую приточность от наших соседей: Кабардино-Балкарии Карачаево-Черкесии . Если к этому добавляются осадки на территории края, начинается резкий подъем уровня воды в реках", — сказал он.

В марте на территории края фиксировался подъем уровня воды в реках. Как поясняют в министерстве, это вызвано таянием снега на Ставрополье и обильными осадками — в этом месяце их количество местами в пять раз превысило норму. В ближайшие дни метеорологи также прогнозируют возможное повышение уровней воды.

"По данным на сегодняшнее утро, уровни рек понизились. У нас основной сигнал шел по реке Калаус в районе города Светлограда , там на утро уровень реки понизился на 2 метра 40 сантиметров. В результате выпадения последних осадков, естественно, будут скачки, но они отслеживаются", — отметил Хлопянов.

По словам министра, на телефоны горячих линий различных министерств регулярно поступают звонки от населения с просьбой пояснить ситуацию. «Мониторинг шел и до этого, но мы поняли, что нужно проводить информирование населения, создана мобильная группа, объезжаем наиболее проблемные участки, объясняем ситуацию и отвечаем на все вопросы», — пояснил глава министерства.

Как сообщалось, весной 2017 года на Ставрополье за короткий период выпало рекордное количество осадков. Подъем уровня воды в реках привел к паводку, в пиковый период которого в девяти муниципалитетах края было подтоплено более 1,7 тыс. домов, более 2,3 тыс. человек пришлось отселить в целях безопасности.