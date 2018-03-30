Ещё
«Казань-Арена» показала газон после работы аграриев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Казань-Арена» показала газон после работы аграриев 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Подрядчик по техническому обслуживанию футбольного поля на стадионе «Казань Арена» ГК «Спортико» приводит в порядок газон — проводится комплекс плановых агротехнических мероприятий, сообщает пресс-служба стадиона. В том числе, специалисты дополнительно посадили семена травы на разную глубину, а также удобрили газон. Затем поле укрыли защитным покрытием, чтобы влага не испарялась. Чтобы семена быстрее проросли, организован комфортный температурный режим. Как только в Казани будет стабильно теплая погода, защитное покрытие снимут. В апреле обещают провести полив газона, поработать с системами подсветки, а также расчесать траву и, при необходимости, подсеять семена. «Согласно прогнозу, ожидается существенное потепление и уменьшение отрицательных температур», — говорится в сообщении. Специалисты надеются, что теплая погода вместе с их действиями пойдут газону на пользу. К пресс-релизу представители «Казань-Арены» также прилагают фотографии состояния поля на сегодняшний день. Добавим, ранее тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев назвал поле «Казань-Арены» огородом.
Казанский репортер: последние новости
Зимнюю грязь в Казани смоют шампунем Из-за непогоды в Татарстане ГИБДД советует не выезжать за пределы населенных пунктов В Гидрометцентре предупредили об угрозе потопа в Татарстане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена613
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»182
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию619
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги164
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение