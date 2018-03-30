«Казань-Арена» показала газон после работы аграриев 

Подрядчик по техническому обслуживанию футбольного поля на стадионе «Казань Арена» ГК «Спортико» приводит в порядок газон — проводится комплекс плановых агротехнических мероприятий, сообщает пресс-служба стадиона. В том числе, специалисты дополнительно посадили семена травы на разную глубину, а также удобрили газон. Затем поле укрыли защитным покрытием, чтобы влага не испарялась. Чтобы семена быстрее проросли, организован комфортный температурный режим. Как только в Казани будет стабильно теплая погода, защитное покрытие снимут. В апреле обещают провести полив газона, поработать с системами подсветки, а также расчесать траву и, при необходимости, подсеять семена. «Согласно прогнозу, ожидается существенное потепление и уменьшение отрицательных температур», — говорится в сообщении. Специалисты надеются, что теплая погода вместе с их действиями пойдут газону на пользу. К пресс-релизу представители «Казань-Арены» также прилагают фотографии состояния поля на сегодняшний день. Добавим, ранее тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев назвал поле «Казань-Арены» огородом.