Власти Томска призвали горожан быть внимательными в условиях непогоды

Согласно неутешительным данным синоптиков в выходные в Томск придет холодный фронт.

«Администрация Томска рекомендует горожанам при усилении ветра избегать опасных мест: вблизи щитовой рекламы, слабозакрепленных конструкций, наклоненных деревьев», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того горожанам во время непогоды настоятельно советуют быть внимательными с огнем и внимательно следить за электрообогревателями и печами. Автомобилистам же необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, чтобы не спровоцировать дорожные аварии и автомобильные пробки.

В ближайшие дни в Томске ожидается похолодание: умеренные осадки в виде мокрого снега, а порывы ветра могут достигать до 23 м/с. На дорогах — гололедица.

Фото: pixabay.com.