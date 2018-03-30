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Власти Томска призвали горожан быть внимательными в условиях непогоды
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Власти Томска призвали горожан быть внимательными в условиях непогоды 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно неутешительным данным синоптиков в выходные в Томск придет холодный фронт.
«Администрация Томска рекомендует горожанам при усилении ветра избегать опасных мест: вблизи щитовой рекламы, слабозакрепленных конструкций, наклоненных деревьев», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Кроме того горожанам во время непогоды настоятельно советуют быть внимательными с огнем и внимательно следить за электрообогревателями и печами. Автомобилистам же необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, чтобы не спровоцировать дорожные аварии и автомобильные пробки.
В ближайшие дни в Томске ожидается похолодание: умеренные осадки в виде мокрого снега, а порывы ветра могут достигать до 23 м/с. На дорогах — гололедица.
Фото: pixabay.com.
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