В апреле в Казани начнется жара

Ведущий научный сотрудник Татарского НИИ сельского хозяйства Олег Шайтанов заявил, что весна в Татарстане все-таки наступит.

«В нашей республике среднесуточная температура воздуха через 0 переходит 6 апреля. Если температура через неделю перейдет через 0, значит, весна придет вовремя», — пояснил он. Примерно такие значения и ожидаются в ближайшую неделю.

По прогнозам Шайтанова, лето-2018 ожидается сухим и жарким. Обычно его предсказания сбываются. «В первый раз в 2009 году мы уверенно предсказали, что 2010 год будет засушливым, очень жарким. Мы это твердо знали. Причем знали, что не один год будет таким, а несколько», — говорит Шайтанов. По его словам, жара начнется в апреле, продолжится в мае, июне и июле. Пик придется на август и сентябрь.

Дождей летом будет мало, считает ведущий научный сотрудник Татарского НИИ сельского хозяйства. Конкретнее можно будет говорить после апреля, потому что существует крепкая связь между апрелем и следующими месяцами. «Если апрель будет без дождей, то в мае и июне дождей тоже не будет», — цитирует Шайтанова «Татар-информ»

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