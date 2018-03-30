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Дорожные пылесосы и другая спецтехника выйдет на улицы Котельников на генеральную уборку
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Дорожные пылесосы и другая спецтехника выйдет на улицы Котельников на генеральную уборку 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
При наступлении устойчивой плюсовой температуры дороги в городском округе Котельники будут убирать при помощи специальной техники — пылесосов, а также других машин, рассказала глава Котельников Ирина Польникова.
При наступлении плюсовой температуры дорожные службы города приступят к генеральной уборке
улично-дорожной
сети после зимы. В частности, начнут проводить влажную уборку улиц, а также запустят дорожные пылесосы. Дороги и тротуары будут убирать от пыли и грязи, которые образовались за зиму
— Ирина Польникова.
Глава Котельников добавила, что в  весенне-летний
период в городском округе в рамках содержания
улично-дорожной
сети задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы с щетками.
Также в городском округе будет работать техника, подаренная в 2017 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Ранее сообщалось, что до лета 2018 года в городском округе Котельники планируют завершить ремонт 19 многоквартирных домов.
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