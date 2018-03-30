Дорожные пылесосы и другая спецтехника выйдет на улицы Котельников на генеральную уборку

При наступлении устойчивой плюсовой температуры дороги в городском округе Котельники будут убирать при помощи специальной техники — пылесосов, а также других машин, рассказала глава Котельников Ирина Польникова

При наступлении плюсовой температуры дорожные службы города приступят к генеральной уборке

улично-дорожной

сети после зимы. В частности, начнут проводить влажную уборку улиц, а также запустят дорожные пылесосы. Дороги и тротуары будут убирать от пыли и грязи, которые образовались за зиму

— Ирина Польникова.

Глава Котельников добавила, что в весенне-летний

период в городском округе в рамках содержания

улично-дорожной

сети задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы с щетками.

Андреем Воробьевым. Также в городском округе будет работать техника, подаренная в 2017 году губернатором Московской области

Ранее сообщалось, что до лета 2018 года в городском округе Котельники планируют завершить ремонт 19 многоквартирных домов.