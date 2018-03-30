Оренбургские синоптики: «Бывали весны и холоднее»

Некоторым оренбуржцам кажется, что в этом году весна запаздывает. Однако оренбургские синоптики утверждают: бывала в конце марта погода намного холоднее. Людмила Хилько, агрометеоролог Оренбургского ЦГМС — филиала ФГБУ «Приволжское УГМС»:

«На самом деле были и более холодные весны. В 2005 году в конце марта в ночные часы столбики термометров опускались до отметки -17 градусов, а ровно сто лет назад, в 1918 году, зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха для этого периода: от 24 до 29 градусов мороза. Метеорологическая весна наступает с переходом средних температур через +5°С. Очень тепло в конце марта было в 1995 и 2008 годах: днем воздух прогревался до 17-19°С. Обычно к концу марта среднесуточная температура устойчиво переходит на положительные значения. Но, к примеру, в 2002 году теплый период начался уже 13-го марта, а в 1987 году — лишь 14-го апреля».