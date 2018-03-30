На юге России началась подготовка к весеннему паводку

ТАСС , 30 марта. Первые подтопления весной 2018 года начались на Юге России : в Адыгее уже вводили локальные режимы ЧС, в Ростовской области из-за подтопления моста организовали лодочную переправу. В целом специалисты дают благоприятный прогноз по предстоящему весеннему паводку в большинстве южных регионов — серьезных подтоплений населенных пунктов не предвидится, однако предупреждают, что из-за интенсивного таяния снега и обильных осадков ситуация может измениться.

Подтопление мостов в Ростовской области

Для мониторинга паводковой обстановки главк МЧС в Ростовской области привлек беспилотные летательные аппараты и развернул гидрологические посты. Сейчас в области подтоплены четыре низководных моста в Мартыновском и Дубовском районах. В первом — местные власти организовали для жителей хуторов объездные пути, во втором районе работает лодочная переправа.

"Жители чувствуют себя нормально, у нас там все готово, там казаки, [сотрудники] МЧС, суточно дежурят, лодка, спасательные жилеты на всякий случай. Подъезжают, жителей перевозят в магазины, больницы. Там уже [уровень] воды падает", — рассказал ТАСС первый заместитель главы администрации Дубовского района Владимир Самошкин.

Местные власти обратили внимание на то, что ситуация с подтоплением этих мостов происходит ежегодно, поэтому в хуторах людей к такому развитию готовят и проводят учения. В целом по региону чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, этой весной не прогнозируют, лишь в некоторых районах уровень рек может подняться выше необходимых отметок. Как рассказал ТАСС заместитель начальника ростовского управления МЧС Игорь Грамматин, в случае неблагоприятного прогноза в зону подтопления могут попасть около 1,5 тыс. домов в 43 населенных пунктах региона.

"Основное — мы просим органы местного самоуправления обратить внимание на состояние гидротехнических сооружений. Потому что бывает, что они переполняются, и плотина разрушается", — сказал он, добавив, что «в этом году благоприятная обстановка по паводку», в прошлом году в некоторых районах вводился режим ЧС.

Резкий подъем рек в Адыгее

В Адыгее, где ежегодно в зоне подтопления оказывается более 80 населенных пунктов, из-за резкого подъема уровня рек в Гиагинском и Шовгеновском районах на этой неделе вводили кратковременный режим ЧС. Вода частично вышла из реки Фарс на пастбища, социальные объекты не пострадали. Спровоцировали подъем воды таяние снега и обильные осадки.

Сейчас уровень рек стабилизировался, однако жители должны быть готовы к возможному повторению ситуации: через территорию республики ожидается прохождение очередного циклона, который вновь принесет дожди, сообщила ТАСС заместитель руководителя Гидрометцентра Адыгеи Виктория Гусева.

Как пояснил замруководителя комитета ГО и ЧС республики Рашид Манапов, основная часть региона расположена в предгорной и горной местности, поэтому паводки в Адыгее возможны в любое время года. Наиболее опасный период — конец мая — начало июня, когда происходит интенсивное таяние снега в горах.

"Каким по сложности будет этот год с точки зрения паводковой ситуации, судить сейчас еще пока рано. Все зависит от снегозапаса в верховьях гор и совпадения процесса таяния снега с дождями в равнинной части республики По предварительным прогнозам, в предгорье Адыгеи снега сейчас меньше, чем обычно, а в верховьях Лабы и Кубани — больше, чем обычно. Поэтому ситуация пока неоднозначна", — сказал собеседник агентства.

Сейчас в республике для своевременного прогнозирования паводков ведутся метеонаблюдения, организованы гидрологические наблюдения на гидропостах в верховьях реки Белой и на реке Курджипс.

Серьезных подтоплений не прогнозируют

Пик половодья и возможных подтоплений из-за затяжной зимы ожидается в Волгоградской области в традиционные сроки — во второй половине апреля — начале мая. «Все профильные ведомства ведут постоянный мониторинг паводковой ситуации, никакого катастрофического паводка в этом году не ожидается, даже несмотря на обилие снега и льда на малых реках», — отметил директор аварийно-спасательной службы Волгоградской области Илья Будиловский.

По данным областного управления МЧС, в регионе сформирована специальная группировка сил и средств, подготовлены мобильные пункты обогрева и пункты временного размещения.

В соседней Астраханской области общий объем весеннего паводка прогнозируется в объеме 114 кубических километров, что чуть больше среднего: серьезных подтоплений территорий не предвидится, при этом «большая» вода должна обеспечить хороший нерест рыбы.

"Ситуация меняется с каждым днем — то потепление, то понижение температур, при этом у нас в верховьях (северных районах) еще местами лежит снег и на водных объектах лед еще не до конца сошел. Поэтому сейчас давать прогноз по паводку преждевременно", — пояснил ТАСС заместитель руководителя службы природопользования и окружающей среды региона Сергей Крылов , подчеркнув, что подготовка к «большой» воде идет в обычном режиме.

Все зависит от осадков

Из-за малоснежной и теплой зимы на Кубани серьезного паводка не ожидается. «В горных районах на низких высотах снега нет, остается тот, который выше — он 70%-100% от нормы. Паводковая обстановка будет в большей степени зависеть от осадков, которые будут выпадать. По тому прогнозу, который есть, апрель близок к среднемноголетним значениям по температуре, осадков будет меньше нормы процентов на 10», — пояснил ТАСС представитель регионального гидрометцентра.

городе Крымске Краснодарского края , где в 2012 году из-за рекордного за сотни лет ливня случилось наводнение и погибли более 150 человек, к противопаводковым мерам относятся более чем серьезно. Как рассказал ТАСС начальник управления ГО и ЧС Крымского района Владимир Дементьев, у отработана система оповещения, вода в местных водохранилищах заблаговременно сброшена, ведутся работы по дноуглублению и укреплению берегов рек, мосты заменяются на новые. В самом Крымске в русле протекающей через город реки Адагум строят железобетонный лоток, который позволит избежать заторов и увеличит пропускную способность русла.

"…Пока строительство приостановлено: ведется работа по переносу коммуникаций. Трубы много лет лежали на дне и не мешали, но после дноуглубительных работ стали помехой. Эту работу планируем завершить в 2018 году, сроки строительства лотка зависят от федерального финансирования", — пояснил Дементьев.

Сочи паводки на горных реках характеризуются кратковременностью и большой интенсивностью подъема, здесь все также зависит от выпадения осадков, сообщила ТАСС заместитель начальника Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова. «По сведениям снеголавинного отряда Сочинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высота снежного покрова в горах сейчас ниже средних значений за период наблюдений. Это позволяет сделать вывод о том, что в этом году половодье на реке Мзымта за счет таяния снега будет невысоким», — рассказала Федорова.

Крыму , по информации управления МЧС по республике, прогноз по паводку благоприятный: зима в регионе была практически бесснежной, а среднесуточная температура воздуха «не обеспечила образования устойчивого ледяного покрова на водных объектах». Крымские спасатели организовали мониторинг состояния русел рек, мелиоративных и дренажных систем, а также гидротехнических сооружений.

"Специалисты МЧС находятся в постоянной боевой готовности к оперативному реагированию на различные чрезвычайные происшествия, в том числе и ликвидации угрозы ЧП, связанных с весенним пропуском паводковых вод, и обильным выпадением осадков", — рассказали в ведомстве.