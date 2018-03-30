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Жителей Кузбасса предупредили о резком похолодании до -17° С
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Жителей Кузбасса предупредили о резком похолодании до -17° С 

RT на русском 56 минут назад
Жителей Кемеровской области предупредили об усилении ветра и резком похолодании, сообщает «ВашГород.ру». В пятницу, 30 марта, порывы ветра могут достигать 23 м/с.
Ближе к вечеру ожидается мокрый снег. Температура составит -6…-10 °С. Ночью похолодает до -17 °С.
Характер погоды на 31 марта и 1 апреля не изменится.
Возможны гололёдные явления и снижение видимости на дорогах.
Ранее сообщалось, что московским водителям советуют повременить с сезонной заменой резины на автомобилях.
Также Ria56 сообщало, что в Оренбургской области прогнозировали похолодание до -19 °С в ночь на 30 марта.
RT на русском: последние новости
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