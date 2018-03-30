Жителей Кузбасса предупредили о резком похолодании до -17° С

Жителей Кемеровской области предупредили об усилении ветра и резком похолодании, сообщает «ВашГород.ру». В пятницу, 30 марта, порывы ветра могут достигать 23 м/с. Ближе к вечеру ожидается мокрый снег. Температура составит -6…-10 °С. Ночью похолодает до -17 °С. Характер погоды на 31 марта и 1 апреля не изменится. Возможны гололёдные явления и снижение видимости на дорогах. Ранее сообщалось, что московским водителям советуют повременить с сезонной заменой резины на автомобилях. Также Ria56 сообщало, что в Оренбургской области прогнозировали похолодание до -19 °С в ночь на 30 марта.