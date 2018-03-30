Около тысячи квадратных метров аварийных ям отремонтировали в Балашихе с начала 2018 года

Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

С начала 2018 года дорожные службы города ликвидируют

аварийно-опасные

ямы и выбоины на дорогах, которые влияют на безопасность дорожного движения. Всего за это время было отремонтировано около тысячи таких ям — Сергей Юров , глава Балашихи

Юров добавил, что ремонт выполнялся литым асфальтом. Такая технология позволяет проводить дорожные работы при уличной температуре до -10 градусов. В первую очередь были отремонтированы дороги в местах, по которым поступали обращения жителей. Ямы заасфальтировали в микрорайонах Салтыковка, Дзержинский, Железнодорожный и в Новом Измайлово.

По словам главы Балашихи Сергея Юрова, всего в 2018 году на территории Балашихи будет отремонтировано 40 тысяч квадратных метров ям и выбоин на дорогах.