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Около тысячи квадратных метров аварийных ям отремонтировали в Балашихе с начала 2018 года
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Около тысячи квадратных метров аварийных ям отремонтировали в Балашихе с начала 2018 года 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
С начала 2018 года дорожные службы города ликвидируют
аварийно-опасные
ямы и выбоины на дорогах, которые влияют на безопасность дорожного движения. Всего за это время было отремонтировано около тысячи таких ям  — Сергей Юров, глава Балашихи.
Юров добавил, что ремонт выполнялся литым асфальтом. Такая технология позволяет проводить дорожные работы при уличной температуре до -10 градусов. В первую очередь были отремонтированы дороги в местах, по которым поступали обращения жителей. Ямы заасфальтировали в микрорайонах Салтыковка, Дзержинский, Железнодорожный и в Новом Измайлово.
По словам главы Балашихи Сергея Юрова, всего в 2018 году на территории Балашихи будет отремонтировано 40 тысяч квадратных метров ям и выбоин на дорогах.
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