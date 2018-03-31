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1 апреля в Москву придет метеорологическая весна
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1 апреля в Москву придет метеорологическая весна 

Авторадио 1 час назад
В центре России зима отсчитывает последние часы. Синоптики обещают, что настоящая весна придет 1 апреля. И это не шутка. Правда, напоследок этой ночью в столичном регионе ожидается снегопад. Зато потом днем плюс 6° и выше. Картину дополнят дожди.
Авторадио: последние новости
Глава МЧС Владимир Пучков: "Версия теракта в Кемерове не рассматривается" В Приамурье почти 35 тысяч жителей остались без света из-за снегопада Алтай и Красноярский край замели весенние снегопады
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