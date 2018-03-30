Открытие велопрокатного сезона в столице намечено на 20 апреля

По словам чиновника, открытие может состояться и раньше в случае хорошей погоды. Адамов отметил, что продлевать сезон велопроката на зиму пока не планируется, но власти готовы рассмотреть этот вопрос.