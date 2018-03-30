Челябинские каякеры впервые в этом сезоне проплыли по Миассу 

Экстремалы проделали путь от пруда Коммунар до центра города. Стоит отметить, что похолодание и снегопад не испугали активистов, поэтому сезон был успешно открыт.
— Изначально мы сомневались насчет погоды, но когда снегопад закончился, решили не отменять прогулку, — комментирует руководитель проекта Юрий Важенин.
Напомним, каякинг — вид водного туризма и спорта на воде с использованием специального судна, которое называется каяк. В Челябинске существует клуб UralKayak, где гребцы сплавляются по Миассу до тех пор, пока река не покроется льдом. Когда же это происходит, спортсмены с лодками перемещаются в бассейн, в котором тренируются всю зиму.