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Челябинские каякеры впервые в этом сезоне проплыли по Миассу
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Челябинские каякеры впервые в этом сезоне проплыли по Миассу 

Хорошие новости 37 минут назад
Фото: Хорошие новости
Экстремалы проделали путь от пруда Коммунар до центра города. Стоит отметить, что похолодание и снегопад не испугали активистов, поэтому сезон был успешно открыт.
— Изначально мы сомневались насчет погоды, но когда снегопад закончился, решили не отменять прогулку, — комментирует руководитель проекта Юрий Важенин.
Напомним, каякинг — вид водного туризма и спорта на воде с использованием специального судна, которое называется каяк. В Челябинске существует клуб UralKayak, где гребцы сплавляются по Миассу до тех пор, пока река не покроется льдом. Когда же это происходит, спортсмены с лодками перемещаются в бассейн, в котором тренируются всю зиму.
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