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Сильнейший ветер снёс фасад магазина под Новосибирском
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Сильнейший ветер снёс фасад магазина под Новосибирском 

ngs.ru 36 минут назад
Фото: ngs.ru
К Новосибирску приближается непогода — в селе Каменка к востоку от города сильные порывы ветра сорвали фасад с одного из зданий. Фото обвалившегося фасада в редакцию НГС прислал читатель.
«В Каменке ветром сорвало фасад. Порывы очень сильные», — написал в редакцию НГС очевидец.
По информации очевидцев, фасад сдуло с магазина, расположенного на первом этаже дома №1 в микрорайоне Олимпийской Славы.
Об усилении ветра в последний день рабочей недели ранее предупреждали синоптики. «Мы предполагаем ухудшение погодных условий, неблагоприятные явления, осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, усиление ветра 30–31 марта: в порывах до 17–22 м/с», — рассказывал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Если вы сможете сфотографировать или снять на видео последствия сильного ветра в Новосибирске — присылайте их в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
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