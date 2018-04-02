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МЧС: 2 апреля в Татарстане закрыли все ледовые переправы
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МЧС: 2 апреля в Татарстане закрыли все ледовые переправы 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Все ледовые переправы прекратили работу утром 2 апреля, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Инспекторы ГИМС провели техническое освидетельствование переправ по Волге на участках Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые, по результатам которых было принято решение о прекращении движения автотранспорта.
Напомним, 30 марта закрыли ледовые переправы на Каме на участках село Покровское — Красный ключ в Елабужском районе и н.п. Соколка — Новозакамск в Мамадышском.
По данным Гидрометцентра РТ, дневные температуры воздуха в ближайшие дни составят от +1 до +6 градусов.
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