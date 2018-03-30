Саратовский дворник косил лед и попал на видео

Дворник из Саратова с помощью газонокосилки подравнял лед в одном из дворов. Цель его действий пока неясна, но старания точно оценили местные жители. Ролик опубликован на YouTube.

На кадрах видно, как коммунальный работник стоит на улице, держа в руках газонокосилку, и равняет колею. Он срезает края наледи, видимо, чтобы снег быстрее растаял.

Однако его действия, скорее всего, приведут лишь к образованию еще большей лужи, чем есть на момент публикации видео.

Кто надоумил дворника использовать вместо лома или лопаты газонокосилку, не сообщается. В Саратовской области , к слову, 30 марта температура воздуха составляет -4 градуса.