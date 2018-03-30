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Саратовский дворник косил лед и попал на видео
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Саратовский дворник косил лед и попал на видео 

360tv.ru 54 минуты назад
Дворник из Саратова с помощью газонокосилки подравнял лед в одном из дворов. Цель его действий пока неясна, но старания точно оценили местные жители. Ролик опубликован на YouTube.
На кадрах видно, как коммунальный работник стоит на улице, держа в руках газонокосилку, и равняет колею. Он срезает края наледи, видимо, чтобы снег быстрее растаял.
Однако его действия, скорее всего, приведут лишь к образованию еще большей лужи, чем есть на момент публикации видео.
Кто надоумил дворника использовать вместо лома или лопаты газонокосилку, не сообщается. В Саратовской области, к слову, 30 марта температура воздуха составляет -4 градуса.
Нелепая история произошла с жителем Великобритании. Мужчина обратился к врачам после того, как долгое время страдал от жутких болей в шее. Медики удивились, когда поняли, что травму мужчина получил во время чихания.
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