Весна не спешит. В Югре снова похолодание

Синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют на ближайшие выходные в Югре небольшое похолодание.

Сегодня, 30 марта местами снег от небольшого до умеренного, метель. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха ночью -17, -22 ºС, при прояснениях -25, -30 ºС, днем -5, -10 ºС, местами до -15 ºС.

31 марта ночью -10, -15 ºС, при прояснениях -20, -25 ºС, днем -3, -8 ºС, в отдельных районах -10, -15 ºС.

Второй весенний месяц также начнется с холодов. 1 апреля ночью -19, -24 ºС, при прояснениях -26, -31 ºС, по южным районам -12, -17 ºС, днем -8, -13 ºС, местами -15, -20 ºС. Кстати, 1 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье.