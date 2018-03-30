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Весна не спешит. В Югре снова похолодание
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Весна не спешит. В Югре снова похолодание 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют на ближайшие выходные в Югре небольшое похолодание.
Сегодня, 30 марта местами снег от небольшого до умеренного, метель. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха ночью -17, -22 ºС, при прояснениях -25, -30 ºС, днем -5, -10 ºС, местами до -15 ºС.
31 марта ночью -10, -15 ºС, при прояснениях -20, -25 ºС, днем -3, -8 ºС, в отдельных районах -10, -15 ºС.
Второй весенний месяц также начнется с холодов. 1 апреля ночью -19, -24 ºС, при прояснениях -26, -31 ºС, по южным районам -12, -17 ºС, днем -8, -13 ºС, местами -15, -20 ºС. Кстати, 1 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье.
Когда же в Югру придет «плюсовая» температура? По данным портала Гисметео, в Ханты-Мансийске оттепель прогнозируется уже на следующей неделе. 4 и 5 апреля температура воздуха днем прогреется до +4 градусов по Цельсию. Если верит долгосрочному прогнозу на месяц, то весь апрель температура воздуха не поднимется выше +6 ºС. В Сургуте и Нижневартовске примерно такой же прогноз.
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