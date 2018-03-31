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Каток на Центральной площади Ижевска начнут демонтировать 2 апреля
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Каток на Центральной площади Ижевска начнут демонтировать 2 апреля 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Каток на Центральной площади Ижевска начнут демонтировать 2 апреля. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, также на следующей неделе подрядчик и городские службы начнут вывозить снег и лед с территории Центральной площади.
«В настоящее время разобраны конструкции Сказбурга — фигуры и ледяные башни на нижней площадке, убраны горки с деревянными скатами. На верхней площадке остался каток, к демонтажу которого предприниматель, строивший городок, должен приступить в понедельник, 2 апреля, устранив все недостатки», — говорится в сообщении.
На сайте администрации также уточняется, что окончательный демонтаж городка будет выполнен с наступлением теплой погоды.
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