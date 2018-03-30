Беспересадочные рейсы из Приамурья в Москву сделают регулярными 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ выразил готовность поддержать Приамурье в привлечении авиакомпаний для организации регулярных прямых рейсов из Благовещенска в Москву, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Амурской области
О проблеме нерегулярных прямых авиарейсов из Благовещенска в Москву во время рабочего совещания в Министерстве транспорта РФ заявил губернатор Амурской области Александр Козлов. «Это очень важный и актуальный вопрос для жителей области. Беспересадочные рейсы в столицу необходимы и они должны быть регулярными», — цитирует пресс-служба главу региона.
"Заместитель министра Александр Юрчик выразил готовность поддержать область в привлечении авиакомпаний для организации прямых рейсов до Москвы и обеспечения необходимой частоты маршрутов", — говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и транспорта Амурской области, с марта 2018 года до Москвы частично прямые рейсы, или рейсы через аэропорты городов Екатеринбург, Новосибирск или Красноярск выполняет только авиакомпания «Северный ветер».
"Всего на московском направлении в летние месяца будет выполняться 13 рейсов в неделю: шесть дней в неделю авиакомпания «Северный ветер» (прямые и частично прямые) и семь раз в неделю авиакомпания «Уральские авиалинии» через аэропорт города Екатеринбург", — сказали в пресс-службе.