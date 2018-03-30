Месячная норма осадков может выпасть на Алтае с 30 марта по 1 апреля

Очень сильные осадки — месячная норма за 2-3 дня — ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни, 30 марта-1 апреля. Об этом на координационном совещании по обеспечению правопорядка сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин

По словам губернатора, если осадки выпадут и в Республике Алтай , это еще больше осложнит ситуацию, которая будет развиваться «по сценарию, труднопредсказуемому в деталях».

Также в крае отметили необычное явление: 28 и 29 марта Обь не могла принять воду из малых рек, и появлялось обратное течение, пишет ТАСС

По оценкам губернатора, режим ЧС будет действовать в крае еще около недели, а «хлебать первую волну» краю придется до начала мая. По последним данным, в регионе подтоплено 40 населенных пунктов и 467 домов.