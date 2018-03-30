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Месячная норма осадков может выпасть на Алтае с 30 марта по 1 апреля
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Пока вы спали: "Небесный дворец" рухнул на землю

Месячная норма осадков может выпасть на Алтае с 30 марта по 1 апреля 

АиФ — Алтай 30 марта 2018
Фото: АиФ - Алтай
Очень сильные осадки — месячная норма за 2-3 дня — ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни, 30 марта-1 апреля. Об этом на координационном совещании по обеспечению правопорядка сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин.
По словам губернатора, если осадки выпадут и в Республике Алтай, это еще больше осложнит ситуацию, которая будет развиваться «по сценарию, труднопредсказуемому в деталях».
Также в крае отметили необычное явление: 28 и 29 марта Обь не могла принять воду из малых рек, и появлялось обратное течение, пишет ТАСС.
По оценкам губернатора, режим ЧС будет действовать в крае еще около недели, а «хлебать первую волну» краю придется до начала мая. По последним данным, в регионе подтоплено 40 населенных пунктов и 467 домов.
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