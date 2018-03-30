На Хартум обрушилась песчано-пыльная буря

Хартум , 30 марта / Синьхуа / — В четверг на Хартум обрушилась мощная песчано-пыльная буря. Из-за резкого ухудшения видимости в международном аэропорту столицы Судана были отменены все рейсы. (Синьхуа)

Хартум, 30 марта /Синьхуа/ — В четверг на Хартум обрушилась мощная песчано-пыльная буря. Из-за резкого ухудшения видимости в международном аэропорту столицы Судана были отменены все рейсы. (Синьхуа)

Хартум, 30 марта /Синьхуа/ — В четверг на Хартум обрушилась мощная песчано-пыльная буря. Из-за резкого ухудшения видимости в международном аэропорту столицы Судана были отменены все рейсы. (Синьхуа)

Хартум, 30 марта /Синьхуа/ — В четверг на Хартум обрушилась мощная песчано-пыльная буря. Из-за резкого ухудшения видимости в международном аэропорту столицы Судана были отменены все рейсы. (Синьхуа)