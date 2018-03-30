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На Хартум обрушилась песчано-пыльная буря
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На Хартум обрушилась песчано-пыльная буря 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хартум, 30 марта /Синьхуа/ — В четверг на Хартум обрушилась мощная песчано-пыльная буря. Из-за резкого ухудшения видимости в международном аэропорту столицы Судана были отменены все рейсы. (Синьхуа)
Хартум, 30 марта /Синьхуа/ — В четверг на Хартум обрушилась мощная песчано-пыльная буря. Из-за резкого ухудшения видимости в международном аэропорту столицы Судана были отменены все рейсы. (Синьхуа)
Хартум, 30 марта /Синьхуа/ — В четверг на Хартум обрушилась мощная песчано-пыльная буря. Из-за резкого ухудшения видимости в международном аэропорту столицы Судана были отменены все рейсы. (Синьхуа)
Хартум, 30 марта /Синьхуа/ — В четверг на Хартум обрушилась мощная песчано-пыльная буря. Из-за резкого ухудшения видимости в международном аэропорту столицы Судана были отменены все рейсы. (Синьхуа)
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