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Погода 31 марта и 1 апреля в Новосибирске: зима задерживается
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Погода 31 марта и 1 апреля в Новосибирске: зима задерживается 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Похолодание наступит уже в пятницу, 30 марта. Если утром температура еще была положительной, то в течение дня она опустится до -5 градусов, рассказала заместитель пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Ночью в субботу, 31 марта, и в воскресенье, 1 апреля, в Новосибирской области похолодает до -9, -12 градусов. Днем будет чуть теплее — воздух прогреется до -3, -6 градусов.
Снижение температуры будет сопровождаться снегопадами и усилением ветра, скорость которого в субботу в порывах будет достигать 18 метров в секунду. «Ухудшение видимости в осадках — временами менее 500 метров. То есть снег будет выпадать зарядами, с ветром, метелью», — отметила Марина Виноградова. На дорогах ожидается сильная гололедица.
В настоящее время погоду в Новосибирской области определяет обширный циклон с сериями атмосферных фронтов. На части региона пока еще властвует теплая воздушная масса, но ей на смену уже спешит холодный арктический воздух. На фоне высокого температурного контраста образуется мощная кучевая облачность. Это привело утром 30 марта к грозе с громом и молниями, хотя осадки наблюдались в виде снега.
Росгидрометцентр прогнозирует на выходные более теплую погоду — днем до -2 градусов. Также столичные синоптики считают, что в субботу обойдется без осадков, а в воскресенье все же возможны снегопады. Такого же мнения насчет осадков придерживается и «Яндекс. Погода», а вот относительно температур сервис склонен больше согласиться с новосибирскими синоптиками.
Зарубежный Wetaher.com и вовсе предсказывает отсутствие осадков и температуру от -12 градусов ночью до -2 градусов днем 31 марта и 1 апреля.
На сайте VN.ru всегда можно узнать погоду в данный момент по районам Новосибирской области. Для этого достаточно нажать интерактивную кнопку «Карта погоды» в левой колонке сайта в меню «Разделы» и по ссылке перейти на сервис областного правительства «Погода OnLine». Более подробную инструкцию читайте по ссылке.
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