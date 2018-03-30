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В Саратове синоптики пообещали морозные ночи
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В Саратове синоптики пообещали морозные ночи 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове метеорологи пообещали морозный и солнечный день. И температуры отличаются от нормы, которая присуща концу марта. И в ближайшие выходные дни картина существенно не изменится. Погода будет морозная. С очень большой разницей температур в течении суток — более двух десятков градусов. Как расссказала АиФ-Саратов-Саратов замруководителя областного гидрометцентра Светлана Цветайло, для стабильности паводковой ситуации это хорошо, снег тает не столь бурно, как было бы при тотальном плюсе днем и ночью.
30 и 31 марта в Саратове и по области в основном сохранится малооблачная погода, без осадков. Ночью столбик термометра покажет в Саратове около 10 градусов мороза, на севере региона — около 15-17 мороза. Днём будет от 0 до -5градусов, местами в Левобережье до -8 градусов. По утрам местами слабый туман, гололедица, изморозь.
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