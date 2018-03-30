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Точный прогноз погоды в Молдове на 31 марта и 1 апреля
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Точный прогноз погоды в Молдове на 31 марта и 1 апреля 

Sputnik Молдова 2 часа назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, возможны осадки днем, а утром будет туманно. На протяжении суток ожидается, что температура будет колебаться от плюс 3 до плюс 14 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до плюс 2-3 градусов.
Ожидается, что геомагнитная обстановка не будет спокойной, возможны слабые геомагнитные колебания, переходящие в малые геомагнитные бури.
Повышенная влажность. Ветер восточный, скорость порывов составит до 3 метров в секунду.
В ближайшие дни — 31 марта и 1 апреля — ожидаются осадки, температура воздуха будет колебаться от плюс 3 до 15 градусов.
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Обычно именно в это время крестьяне доставали телеги, выносили картофель для проращивания, проверяли ульи. Рыба 30 марта уже подходит к поверхности воды, и многие выходили на рыбалку. Работать старались только утром, а к вечеру собирались за столом всей семьей, чтобы проводить зиму. Часто ходили в гости к теще.
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Принято было 30 марта пить медово-березовый взвар. Почитали березу, которая для крестьян была символом чистоты и мира. Также считалось, что березовые почки, собранные в этот день, обладают целебной силой.
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