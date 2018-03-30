Горячая пора: костромские дороги освобождают от снега и льда

Кострома продолжает готовиться к паводку. Из города вывозится снег, чистится ливневая канализация. Работы по подготовке к пропуску паводковых вод проводятся в областном центре ежедневно, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Погода продолжает радовать костромичей солнышком и теплом. А вот для дорожных служб сейчас настоящая горячая пора. Ежедневно с городских улиц вывозятся тонны снега. Все силы дорожников в настоящий момент брошены на то, чтобы не допустить подтопления костромских дорог в период обильного таяния снега. Особое внимание уделяется тем участкам, которые находятся на гарантийном обслуживании. Их ремонтировали в течение последних четырех лет.

Кроме этого, снег вывозится и уже в ближайшее время будет вывезен полностью с тех участков улично-дорожной сети, которые наиболее подвержены подтоплению. Это 14 участков. На 13 уже снег вывезен. Завершается вывоз снега на участке улицы Димитрова. Мы постоянно мониторим всю улично-дорожную сеть. И ежедневно, если какие-то проблемы возникают, оперативно устраняем, — рассказала председатель комитета городского хозяйства Ольга ШАРОВА.

На сегодняшний день с костромских улиц уже вывезено более 145 тысяч кубометров снега. «Дорожное хозяйство» продолжает прочистку дождеприёмных решёток. Около 500 уже удалось освободить от наледи и снега. В ближайшие дни эти работы уже завершат. Дорожникам осталось привести в порядок чуть менее 150 таких стоков. Кроме этого, специалисты производят промывку горячей водой ливневой канализации.

Некоторые улицы уже начинает подтапливать. Самое главное, чтобы все эти меры были только на пользу. Чтобы город не поплыл. А у нас, как правило, несмотря на все проведённые дорожные работы, есть улицы которые подтапливает постоянно. Надеюсь, что про них дорожники знают и не забудут, — говорит автолюбитель Алексей КОЗЫРЕВ

Сегодня на работах по подготовке к паводку в Костроме задействовано порядка 10 дорожных рабочих и 4 единицы техники. Также администрация привлекает подрядные организации и дополнительную технику. Ежедневно проводится мониторинг состояния проезжей части на городских улицах, чтобы оперативно устранять подтопления участков дорог.