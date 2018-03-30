Ещё
Ямы на ульяновских дорогах заделывают холодным асфальтом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ямы на ульяновских дорогах заделывают холодным асфальтом 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Дорожники Ульяновска принялись заделывать выбоины на дорогах холодным асфальтом, на улицах областного центра работают шесть бригад, сообщает городская администрация.
Ликвидация дорожных ям холодным асфальтом в эти дни осуществляется на бульваре Пластова, улицах Карла Маркса, Ленина, Железной Дивизии, Рябикова, Деева и проспекте Генерала Тюленева.
На дорогах работают шесть бригад: пять днем и еще одна ночью, сообщает директор МБУ «Дорремстрой» Владимир Чумуркин.
Каждая яма очищается от воды и мусора, просушивается горелкой, после чего заделывается холодным асфальтом и уплотняется виброплитой. Ремонту проезжей части горячим асфальтом начнется с установлением теплой и сухой погоды.
АиФ — Ульяновск: последние новости
В Димитровграде неизвестный избил и пытался изнасиловать 12-летнюю девочку Архитектор Феофан Вольсов - третий «кит» симбирского модерна В Ульяновске до Дня Здоровья можно сдать ненужную бытовую технику
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию406
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ212
Тело Мавроди оказалось никому не нужно49
Минфин припугнул Великобританию160
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ437
Видео
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
03:06
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»
Происшествия Пожары
01:00
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение