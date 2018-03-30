Ямы на ульяновских дорогах заделывают холодным асфальтом

Дорожники Ульяновска принялись заделывать выбоины на дорогах холодным асфальтом, на улицах областного центра работают шесть бригад, сообщает городская администрация.

Ликвидация дорожных ям холодным асфальтом в эти дни осуществляется на бульваре Пластова, улицах Карла Маркса, Ленина, Железной Дивизии, Рябикова, Деева и проспекте Генерала Тюленева.

На дорогах работают шесть бригад: пять днем и еще одна ночью, сообщает директор МБУ «Дорремстрой» Владимир Чумуркин.

Каждая яма очищается от воды и мусора, просушивается горелкой, после чего заделывается холодным асфальтом и уплотняется виброплитой. Ремонту проезжей части горячим асфальтом начнется с установлением теплой и сухой погоды.