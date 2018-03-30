Прогноз погоды. Днем уходим в небольшой, но стабильный плюс

Пятница, 30 марта. Перепад утренней и дневной температур составит 7 градусов — от -5°C до +2°C.

Днем будет солнечно, но облака иногда будут заволакивать небо. Атмосферное давление 753 мм тр. ст., вероятность осадков очень маленькая. Ветер западный — юго-западный будет дуть со скоростью до 5,5 метров в секунду.

православной церкви 30 марта почитали память святого Алексия, история жизни которого известна, благодаря житийной литературе. Святой родился в обеспеченной семье, и все пророчили ему богатую и беззаботную жизнь. Однако Алексий в определенный момент, уверовав в Бога, решил посвятить себя служению Богу.

Народные приметы предупреждают, что: «тепло на Алексея — год будет урожайным». Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней.

Вечером у евреев всего мира начинается праздник Песах.

Суббота, 31 марта. Последний день марта может встретить нас снегопадом и 4 градуса мороза будут восприниматься как -10°C. Днем температура поднимется, но не выше +1°C.

Атмосферное давление 750 мм рт. ст., ветер слабый.

Песах начинают отмечать на 14-й день весеннего месяца нисан. Это первый месяц библейского года в еврейском календаре, соответствует примерно марту-апрелю григорианского исчисления. Празднование длится 7 дней на территории Израиля (при этом первый и последний дни являются официальными выходными), а в других странах, где проживают диаспоры, увеличивается ещё на сутки.

Воскресенье, 1 апреля. Всемирный день юмора солнышком не порадует, так что будем веселить друг друга шутками и приколами. С утра на градусниках будет около 0°C. К обеду воздух прогреется до +3°C. Но будет облачно, возможен снег и снег с дождем. Так что, выходя на улицу, не забывайте зонты.

Атмосферное давление 747 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2,5 м/с.

Считалось, что в этот день от зимней спячки пробуждается домовой и начинает безобразничать. Также в народе 1 апреля называли днем Дарьи Грязной, Дарьи Попловихи, пролубницей, грязнопрудом. Дарью прозвали грязной по той причине, что активное таяние снега в это время вызывает размытие дорог, дворов, полей вешними водами. Но в этом году, похоже, Дарья тоже задержалась вместе с весной.

А из народных примет, судя по погоде, можно проверить такую: дождь на Дарью — летом засухи не будет.