Гром и молния шокировали новосибирцев 30 марта

Сейчас погоду в Новосибирской области определяет обширный циклон, и над нашими районами проходит серия чередующихся теплых и холодных фронтов, рассказала заместитель пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова

На части региона пока еще властвует теплая воздушная масса, но ей на смену уже спешит холодный арктический воздух. На фоне высокого температурного контраста образуется фронт окклюзии с крупномасштабными восходящими движениями воздуха и развитием мощной кучевой облачности. «И поэтому произошло такое аномальное природное явление как гроза, хотя осадки наблюдаются в виде снега», — пояснила Марина Виноградова.

«В принципе, в марте грозы бывают, это зависит от фона температуры. Из-за развития мощной кучевой облачности ранние грозы могут возникать и в апреле, и в марте», — добавила представитель новосибирского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в течение всего дня 30 марта осадки в Новосибирской области сохранятся. При этом ветер будет усиливаться — до 18-22 метров в секунду. Ожидается ухудшение видимости при осадках до 500 метров и менее. Снег будет выпадать зарядами, на дорогах образуется сильная гололедица. Одновременно будет снижаться температура — от положительной до -3-5 градусов.