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Красноярцев предупредили о надвигающемся на город сильном ветре
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Красноярцев предупредили о надвигающемся на город сильном ветре 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а местами и 25 м/с.
Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ советуют красноярцам при усилении ветра по возможности не выходить из зданий, воздержаться от каких-либо работ на открытом воздухе и на высоте. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность при движении по дорогам и, соответственно, переходе через них.
Горожанам рекомендуют держаться подальше от лёгких конструкций, крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, не парковать рядом с ними автомобили, не находиться при сильном ветре возле стен домов, под линией электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам.
Телефон единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска — 112.
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