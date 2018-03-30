Красноярцев предупредили о надвигающемся на город сильном ветре

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а местами и 25 м/с.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ советуют красноярцам при усилении ветра по возможности не выходить из зданий, воздержаться от каких-либо работ на открытом воздухе и на высоте. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность при движении по дорогам и, соответственно, переходе через них.

Горожанам рекомендуют держаться подальше от лёгких конструкций, крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, не парковать рядом с ними автомобили, не находиться при сильном ветре возле стен домов, под линией электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам.