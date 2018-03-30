Сухая и ветреная погода в апреле может повысить угрозу пожаров в Забайкалье

ЧИТА , 30 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов /. Сухая и ветреная погода в апреле, особенно в третьей декаде месяца может существенно повысить угрозу природных пожаров в Забайкальском крае . Об этом в четверг корреспондент ТАСС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Читинского гидрометцентра Людмила Лескова.

"Согласно предварительному прогнозу на апрель, средняя температура воздуха в этом месяце будет около нормы, а количество осадков — меньше нормы… В конце месяца, в третьей декаде, возрастет угроза природных пожаров, поскольку высокая температура иссушит почву, а сильный ветер может способствовать распространению огня на большие территории", — сказала Лескова.

По оценке синоптиков, потепление в регионе начнется с середины апреля, когда дневные температуры поднимутся до 12-17 градусов выше нуля. К концу апреля потеплеет до 23 градусов. Осадки ожидаются лишь на севере края и местами на его западе и юго-западе. Это будет мокрый снег, а с конца апреля — дождь.

Пожароопасный сезон в районах Забайкальского края начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. По данным регионального минприроды на 08:00 (02:00 мск), в крае действуют два лесных пожара общей площадью 320 га. Оба возгорания локализованы, населенным пунктам они не угрожают. Тушением огня занимается 61 человек, задействованы 13 единиц техники.

Первый вице-премьер краевого правительства Александр Кулаков в четверг заявил, что учреждения, которые занимаются тушением лесных пожаров, в этом году подготовились к ним лучше, чем в предыдущие годы. По информации министра природных ресурсов края Александра Волкова, финансирование, выделенное из федерального бюджета на тушение пожаров, увеличилось в 2,5 раза, до 72 млн рублей. Финансирование авиамониторинга обстановки, добавил он, возросло также в 2,5 раза, с 90 до 240 млн рублей.

В 2017 году пожароопасный период в Забайкалье длился с конца марта до ноября. Общая площадь пожаров приблизилась к 300 тыс. га. Большая часть возгораний произошла по вине местных жителей.