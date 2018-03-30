В Лючжоу прошел «дождь из лепестков»

Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 29 марта / Синьхуа / — На фото — улицы города Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ после весеннего дождя, который сопровождался «дождем из лепестков». Фотографии Синьхуа/Ли Ханьчи

Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 29 марта /Синьхуа/ — На фото — улицы города Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ после весеннего дождя, который сопровождался «дождем из лепестков». Фотографии Синьхуа/Ли Ханьчи

Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 29 марта /Синьхуа/ — На фото — улицы города Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ после весеннего дождя, который сопровождался «дождем из лепестков». Фотографии Синьхуа/Ли Ханьчи

Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 29 марта /Синьхуа/ — На фото — улицы города Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ после весеннего дождя, который сопровождался «дождем из лепестков». Фотографии Синьхуа/Ли Ханьчи