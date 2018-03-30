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В Лючжоу прошел «дождь из лепестков»
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В Лючжоу прошел «дождь из лепестков» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 29 марта /Синьхуа/ — На фото — улицы города Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ после весеннего дождя, который сопровождался «дождем из лепестков». Фотографии Синьхуа/Ли Ханьчи
Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 29 марта /Синьхуа/ — На фото — улицы города Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ после весеннего дождя, который сопровождался «дождем из лепестков». Фотографии Синьхуа/Ли Ханьчи
Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 29 марта /Синьхуа/ — На фото — улицы города Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ после весеннего дождя, который сопровождался «дождем из лепестков». Фотографии Синьхуа/Ли Ханьчи
Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 29 марта /Синьхуа/ — На фото — улицы города Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ после весеннего дождя, который сопровождался «дождем из лепестков». Фотографии Синьхуа/Ли Ханьчи
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