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В Красноярске на следующей неделе наступил настоящая весна
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В Красноярске на следующей неделе наступил настоящая весна 

АиФ Красноярск 31 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
Долгожданные теплые дни придут в Красноярск в середине предстоящей недели, сообщают красноярские синоптики.
Начало недели будет прохладным — не выше 2 градусов, пасмурно и ветрено, ночью до -9. В среду будет холоднее всего — до -1 днём. Первым по-настоящему тёплым станет четверг, 5 апреля, +9 градусов, появится солнце. В пятницу уже будет +12, ночью ещё минусовые температуры, но к выходным в тёмное время суток столбик термометра не опустится до минуса.
Судя по данным Гисметео, в ближайшие две недели днём будут устойчивые плюсовые температуры, ночью же — заморозки.
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