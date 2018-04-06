Предстоящие выходные в Красноярске будут тёплыми и дождливыми

Последний рабочий день первой апрельской недели в Красноярске будет солнечным и тёплым— до +9°С, а вот выходные и предстоящая рабочая неделя будет дождливой, сообщает Среднесибирское УГМС.

Уже в ночь на субботу столбик термометра не опуститься ниже 0 градусов. Выходные также будет 7-9 тепла, но будет идти дождь, местами вперемешку со снегом. Во вторник дождь прекратиться, но будет облачно, а в среду снова ожидается дождь. Судя по данным портала Гисметео, пасмурная погода ждёт наш город в ближайшие две недели.