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Предстоящие выходные в Красноярске будут тёплыми и дождливыми
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Предстоящие выходные в Красноярске будут тёплыми и дождливыми 

АиФ Красноярск 53 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Последний рабочий день первой апрельской недели в Красноярске будет солнечным и тёплым— до +9°С, а вот выходные и предстоящая рабочая неделя будет дождливой, сообщает Среднесибирское УГМС.
Уже в ночь на субботу столбик термометра не опуститься ниже 0 градусов. Выходные также будет 7-9 тепла, но будет идти дождь, местами вперемешку со снегом. Во вторник дождь прекратиться, но будет облачно, а в среду снова ожидается дождь. Судя по данным портала Гисметео, пасмурная погода ждёт наш город в ближайшие две недели.
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