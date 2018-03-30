ГИБДД просит водителей Барнаула быть осторожнее из-за гололеда

Госинспекция предупреждает водителей об опасной дорожной обстановке в Барнауле из-за гололеда.

В регионе прогнозируют сильный ветер до 18-23 м/с, дождь и мокрый снег, а также гололедицу на дорогах. Все это может спровоцировать увеличение числа ДТП.

В связи с этим ГИБДД дает водителям несколько рекомендаций:

На скользкой дороге не делайте резких маневров и обгонов и не тормозите резко. При проезде мостов необходимо быть особенно внимательными. Возле пешеходных переходов и детских учреждений снижайте скорость до минимума.