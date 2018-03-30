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ГИБДД просит водителей Барнаула быть осторожнее из-за гололеда
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ГИБДД просит водителей Барнаула быть осторожнее из-за гололеда 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Госинспекция предупреждает водителей об опасной дорожной обстановке в Барнауле из-за гололеда.
В регионе прогнозируют сильный ветер до 18-23 м/с, дождь и мокрый снег, а также гололедицу на дорогах. Все это может спровоцировать увеличение числа ДТП.
В связи с этим ГИБДД дает водителям несколько рекомендаций:
На скользкой дороге не делайте резких маневров и обгонов и не тормозите резко. При проезде мостов необходимо быть особенно внимательными. Возле пешеходных переходов и детских учреждений снижайте скорость до минимума.
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