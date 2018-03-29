В Оренбургской области прогнозируют похолодание до -19 °С в ночь на 30 марта 

В Оренбургской области прогнозируют заметное похолодание из-за антициклона: в ночь на пятницу, 30 марта, температура воздуха снизится до -19 °С, сообщает Ria56. По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие сутки местами по области ожидаются плотный туман и изморозь.
ГУ МЧС по региону предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях. Водителей призвали двигаться с особой осторожностью во время тумана.
Ранее сообщалось, что москвичей ближайшей ночью ожидает резкое похолодание до -9 °С.
Также «Реальное время» сообщало, что в ночь на вторник, 13 марта, в Уфе был побит температурный рекорд за 58 лет.