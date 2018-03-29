Ещё
В Оренбургской области прогнозируют похолодание до -19 °С в ночь на 30 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбургской области прогнозируют похолодание до -19 °С в ночь на 30 марта 

RT на русском 1 час назад
В Оренбургской области прогнозируют заметное похолодание из-за антициклона: в ночь на пятницу, 30 марта, температура воздуха снизится до -19 °С, сообщает Ria56. По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие сутки местами по области ожидаются плотный туман и изморозь.
ГУ МЧС по региону предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях. Водителей призвали двигаться с особой осторожностью во время тумана.
Ранее сообщалось, что москвичей ближайшей ночью ожидает резкое похолодание до -9 °С.
Также «Реальное время» сообщало, что в ночь на вторник, 13 марта, в Уфе был побит температурный рекорд за 58 лет.
RT на русском: последние новости
Рядом с полигоном «Ядрово» произошло разовое превышение ПДК из-за перепада давления Пучков: версия теракта при пожаре в ТЦ в Кемерове не рассматривается В Амурской области из-за непогоды почти 34 тысячи человек остались без света
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов395
Российские радары не заметили израильских истребителей708
Россию накроют природные катаклизмы4
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»144
Юлия Скрипаль пришла в себя45
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение