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В мэрии предупредили москвичей о резком похолодании и гололедице
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В мэрии предупредили москвичей о резком похолодании и гололедице 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Температура воздуха в столице в ближайшие часы опустится до нулевой отметки. В ночь с четверга на пятницу похолодает до минус семи — минус девяти градусов. На дорогах может появиться гололедица.
Синоптики обещают, что потепление в столице начнется с 30 марта, в пятницу столбики термометров покажут от нуля до плюс пяти градусов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Несмотря на грядущее улучшение погоды, ранее ЦОДД и ГИБДД рекомендовали водителям не менять зимние шины на летние. Автомобилистам стоит дождаться времени, когда в ночные и утренние часы температура воздуха будет стабильно выше нуля.
До этого следует водить с особой осторожностью, соблюдая дистанцию и скоростной режим. Пешеходам рекомендуют надевать удобную нескользящую обувь и быть внимательными.
При получении травмы следует сразу обратиться к врачу. Поврежденную конечность нужно зафиксировать и приложить к ушибу что-нибудь холодное.
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